Президент ПАСЕ отказался от встречи с пострадавшими от минного террора Армении

Президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Коксу предложили встретиться в Азербайджане с пострадавшими от минного террора, однако он отказался.

Президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Коксу предложили встретиться в Азербайджане с пострадавшими от минного террора, однако он отказался.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Общественного объединения "Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане" Рей Керимоглу на мероприятии, посвященном этой теме.

По его словам, к сожалению, мир игнорирует минную проблему Азербайджана.

"Мы видели это отношение во время 44-дневной Отечественной войны и после нее. Под определенным давлением Армения предоставила минные карты, но они неточные. В результате этого гибнут мирные жители, женщины, дети. Необходимо призвать Армению положить конец минному террору", - сказал Керимоглу.