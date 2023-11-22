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Президент ПАСЕ отказался от встречи с пострадавшими от минного террора Армении

Президент ПАСЕ отказался от встречи с пострадавшими от минного террора Армении Президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Коксу предложили встретиться в Азербайджане с пострадавшими от минного террора, однако он отказался.
Внешняя политика
22 ноября 2023 г. 11:28
Президент ПАСЕ отказался от встречи с пострадавшими от минного террора Армении

Президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Коксу предложили встретиться в Азербайджане с пострадавшими от минного террора, однако он отказался.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Общественного объединения "Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане" Рей Керимоглу на мероприятии, посвященном этой теме.

По его словам, к сожалению, мир игнорирует минную проблему Азербайджана.

"Мы видели это отношение во время 44-дневной Отечественной войны и после нее. Под определенным давлением Армения предоставила минные карты, но они неточные. В результате этого гибнут мирные жители, женщины, дети. Необходимо призвать Армению положить конец минному террору", - сказал Керимоглу.

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Версия на английском языке PACE president refuses to meet with victims of Armenia's landmine terror
Версия на азербайджанском языке AŞPA prezidenti Ermənistanın mina terrorunun qurbanları ilə görüşdən imtina edib

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