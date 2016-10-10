 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент ПАСЕ: Наличие неразрешенных конфликтов в Азербайджане, Украине, Грузии неприемлемо

    Необходимо обеспечивать территориальную целостность всех стран

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ "Необходимо обеспечивать территориальную целостность всех стран и поддерживать принцип неиспользования силы, а также не допускать изменения международно-признанных границ". Как сообщает Report, об этом заявил президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт, выступая на открытии пленарной сессии Ассамблеи в Старсбурге.

    Президент ПАСЕ подчеркнул, что "наличие подобных неразрешенных конфликтов в Украине, Молдове, Грузии и Азербайджане являются неприемлемыми".

    "Как европейцы, мы должны разрешить их путем дипломатии", - заявил П. Аграмунт, призвав защищать принципы и правила международного права.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi