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Президент Палестины поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева

Президент Палестины поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева Президент Палестины поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева
Внешняя политика
27 мая 2025 г. 11:02
Президент Палестины поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева

Президент Палестины Махмуд Аббас направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится: 

"Выражаю Вам, Вашему правительству и народу самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Молю Всевышнего Аллаха ниспослать Вашему превосходительству здоровья, счастья и дальнейших успехов, а братскому народу Азербайджана – прогресса и процветания. Желаю дальнейшего развития наших двусторонних отношений, которыми мы гордимся.

Прошу принять мои искренние братские приветствия", - говорится в письме. 

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Версия на английском языке President of Palestine congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Fələstin Dövlətinin Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

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