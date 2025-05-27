Президент Палестины поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева

Президент Палестины поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева

Президент Палестины Махмуд Аббас направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Выражаю Вам, Вашему правительству и народу самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Молю Всевышнего Аллаха ниспослать Вашему превосходительству здоровья, счастья и дальнейших успехов, а братскому народу Азербайджана – прогресса и процветания. Желаю дальнейшего развития наших двусторонних отношений, которыми мы гордимся.

Прошу принять мои искренние братские приветствия", - говорится в письме.