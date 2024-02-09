Президент Палестины поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на президентских выборах.

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на президентских выборах.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики на очередной срок. Желаю Вам постоянных успехов на высшем государственном посту, в ведении Вашей страны и народа к их целям и мечтам.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу отметить, что горжусь нашими двусторонними отношениями, намерен продолжать совместную работу по их укреплению и развитию на благо наших стран и народов, и выражаю признательность за Вашу позицию в правом деле Палестины.

Прошу принять наилучшие пожелания здоровья и счастья Вашему превосходительству, прогресса и процветания Вашей стране и народу".