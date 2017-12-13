Президент Палестины: Иерусалим будет столицей Палестины

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "Президент США Дональд Трамп хочет подарить Иерусалим Израилю".

Как сообщает Report, об этом глава Палестины Махмуд Аббас заявил на начавшемся сегодня в Стамбуле чрезвычайном саммите стран-членов Организации исламского сотрудничества.

"Он ведет себя так, как будто дарит Израилю одну из провинций США. Сегодня ни Япония, ни Великобритания не находятся рядом с США", - заключил он.

М. Аббас отметил, что цель чрезвычайного саммита ОИС - оказать сопротивление изменению нынешнего статуса Иерусалима: "США не считается с международным правом, и мы находимся здесь для того, чтобы выразить протест против этого. Иерусалим будет столицей Палестины. Без Иерусалима бессмысленно говорить о мире, обсуждениях. Если Иерусалим не будет у Палестины, не будет и стабильности.

Я призываю всех мусульман защищать святые места. Освобождение арабских земель в Ливане входит в наше справедливое требование".

Он подчеркнул, что они будут защищать столицу Палестинского государства Иерусалим: "Решение и инструкция президента Дональда Трампа противоречит международному праву и, в частности, резолюции ООН. США потеряла право на посредничество в мирных переговорах. Мы не признаем посредничество США. Мы хотим, чтобы вы поддержали наше решение".