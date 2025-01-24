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Президент Пакистана встретился с министром оборонной промышленности Азербайджана

Президент Пакистана встретился с министром оборонной промышленности Азербайджана Делегация Азербайджана во главе с министром оборонной промышленности и сопредседателем Азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии Вугаром Мустафаевым находится с официальным визитом в Пакистане для участия в VIII заседании комиссии.
Внешняя политика
24 января 2025 г. 16:05
Президент Пакистана встретился с министром оборонной промышленности Азербайджана

Делегация Азербайджана во главе с министром оборонной промышленности и сопредседателем Азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии Вугаром Мустафаевым находится с официальным визитом в Пакистане для участия в VIII заседании комиссии.

Как сообщили Report в Миноборонпроме, в рамках визита президент Пакистана Асиф Али Зардари встретился с министром оборонной промышленности Азербайджана.

На встрече присутствовали члены комиссии - заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, заместитель министра экономики Самед Баширли, заместитель министра энергетики Кямал Аббасов, заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли, а также посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов.

Президент Пакистана тепло поприветствовал азербайджанскую делегацию, отметив успешное сотрудничество между дружественными и братскими странами в различных сферах. Он пожелал успехов деятельности совместной комиссии, которая, по его словам, вносит значимый вклад в укрепление интересов обеих стран.

Вугар Мустафаев передал искренние приветствия и добрые пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту и народу Пакистана. Министр подчеркнул, что совместная межправительственная комиссия играет важную роль в развитии многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном и в реализации общих целей.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan Prezidenti Azərbaycanın müdafiə sənayesi naziri ilə görüşüb

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