Президент Пакистана: Соглашение между Баку и Ереваном станет началом эпохи устойчивого мира в регионе

Внешняя политика
13 августа 2025 г. 14:22
Соглашение между Азербайджаном и Арменией станет началом эпохи устойчивого мира, стабильности и процветания в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом заявил президент Пакистана Асиф Али Зардари, принимая посла Азербайджана в этой стране Хазара Фархадова.

В рамках встречи обсуждалось дальнейшее углубление братских отношений между Пакистаном и Азербайджаном, основанных на взаимном доверии, общих ценностях и интересах.

Президент Пакистана отметил, что официальный Исламабад рассматривает Азербайджан как ключевого партнера и намерен расширять двустороннее сотрудничество, особенно в сферах торговли, экономики и транспорта:

"Расширение торговых связей, инвестиционное партнерство и развитие транспортной инфраструктуры в регионе позволят еще более укрепить сотрудничество между двумя странами и внесут вклад в общее благосостояние".

Асиф Али Зардари также подчеркнул, что Пакистан верит в разрешение конфликтов путем диалога и мира на основе взаимопонимания и уважения.

Версия на азербайджанском языке Pakistan Prezidenti: Azərbaycan-Ermənistan razılaşması regionda davamlı sülh, sabitlik və rifah dövrünün başlanğıcı olacaq

