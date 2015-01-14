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    Президент Пакистана посетит Азербайджан в конце марта

    Ведется работа по подготовке визита

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Визит президента Пакистана Мамнуна Хусейна в Азербайджан намечен на конец марта. Об этом сообщает Report  со ссылкой на  дипломатический источник.

    В настоящее время ведется работа по организации визита. 

    Напомним, ранее посол Пакистана в Азербайджане Халид Усман Гайсер заявил, что визит президента Пакистана планируется в первой половине этого года. 

    Приглашение посетить Азербайджан президенту Пакистана передано в ходе встречи М.Хусейна с депутатом, членом межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Пакистан Ганирой Пашаевой. 

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