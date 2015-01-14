Президент Пакистана посетит Азербайджан в конце марта

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Визит президента Пакистана Мамнуна Хусейна в Азербайджан намечен на конец марта. Об этом сообщает Report со ссылкой на дипломатический источник.

В настоящее время ведется работа по организации визита.

Напомним, ранее посол Пакистана в Азербайджане Халид Усман Гайсер заявил, что визит президента Пакистана планируется в первой половине этого года.

Приглашение посетить Азербайджан президенту Пакистана передано в ходе встречи М.Хусейна с депутатом, членом межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Пакистан Ганирой Пашаевой.