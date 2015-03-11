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    Президент Пакистана прибыл в Азербайджан с официальным визитом

    М.Хуссейна в ходе визита сопровождает делегация пакистанских бизнесменов

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Начался официальный визит президента Пакистана Мамнуна Хуссейна в Азербайджан.

    Как сообщает Report, президента в ходе визита сопровождает первая леди Пакистана, а также делегация пакистанских бизнесменов.

    В ходе визита планируется встреча  М.Хуссейна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Артуром Раси-заде, министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым, а также с министрами внутренних дел, обороны и т.д.

    Также в ходе визита состоится бизнес-форум Азербайджан-Пакистан. Кроме того, М.Хуссейн посетит Центр Гейдара Алиева, Сумгаитский Технологический Парк, ознакомится с достопримечательностями Баку.

    Визит главы пакистанского государства завершится 14 марта.

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