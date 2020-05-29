​Президент Пакистана поздравил Ильхама Алиева

Президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

«Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Ваше превосходительство,

Очень рад передать Вам мои самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Между Пакистаном и Азербайджаном существуют искренние дружеские отношения, основанные на таких прочных основах как общие вера, наследие и близость культур. Взаимная поддержка наших стран в вопросах Джамму и Кашмира, а также Нагорного Карабаха является проявлением тесного стратегического партнерства. Желаю продолжения сотрудничества с Вашим превосходительством и в предстоящие годы для дальнейшего углубления и укрепления существующих глубоких братских связей.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, братскому народу Азербайджана - устойчивого мира, развития и прогресса.

Ваше превосходительство, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении».