​Президент Пакистана посетил Аллею почетного захоронения и Шехидляр хиябаны

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ 12 марта Президент Исламской Республики Пакистан Мамнун Хусейн посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле. Как сообщает Report, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой и возложены цветы к ее могиле.

Затем президент Пакистана посетил Шехидляр хиябяны. Президент Мамнун Хусейн почтил память героических сынов и дочерей Родины, ставших шехидами во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана и возложил венок к "Вечному огню".

Отдельный образцовый оркестр министерства обороны исполнил государственные гимны Пакистана и Азербайджана.

