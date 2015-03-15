​Президент Пакистана: Помогая друг другу, мы можем сотворить чудеса

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Президент Исламской Республики Пакистан Мамнун Хусейн дал агентству АЗЕРТАДЖ интервью по итогам своего официального визита в Азербайджанскую Республику.

Report предлагает вашему вниманию это интервью.

- Господин Президент, как Вы оцениваете результаты своего визита в Азербайджан?

- Считаю, что это был очень хороший визит с точки зрения развития связей между нашими странами. Мы провели очень полезные обсуждения с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром, председателем парламента, министрами, в целом с лицами, представляющими все области. Результаты этого визита внесут вклад в развитие отношений наших народов, сотрудничества между нашими странами, в частности, в области экономики, торговли и промышленности. Иншаллах, в ближайшее время мы станем свидетелями этого развития.

- Объем торгового оборота между нашими странами не является удовлетворительным. Экономические связи отстают от высокого уровня политических отношений. Как можно увеличить торговый оборот?

- В течение года объем торгового оборота между Пакистаном и Азербайджаном составляет 8 миллионов долларов. Это не лучший показатель. Я думаю, что основная причина этого заключается в отсутствии достаточных взаимных связей между людьми, воздушного сообщения. Я обратился к премьер-министру Турции с просьбой об осуществлении компанией «Türk Hava Yolları» полетов из Анкары или Стамбула в Баку, а отсюда – в Исламабад или Карачи. Премьер-министр незамедлительно дал компании «Türk Hava Yolları» указание об этом. Таким образом, связи будут развиваться. В настоящее время идет работа над многими проектами в этом направлениями. Уверен, что взаимные визиты делегаций бизнесменов – как вы знаете, вместе со мной в Баку прибыла делегация в составе 25-30 бизнесменов, – их встречи приведут к расширению торговых связей между Пакистаном и Азербайджаном.

- Азербайджан инвестирует в зарубежные страны. Какие условия созданы в Пакистане для инвесторов?

- Отмечу, что в Пакистане имеются очень благоприятные законы для инвесторов. Наши законы позволяют прибывшим в Пакистан инвесторам получать 100 процентов своих доходов и на 100 процентов отправлять эти доходы в свои страны. Нет никаких ограничений, связанных с хранением этих доходов в Пакистане. Мы провели обсуждения в Азербайджане с главой государства, министрами, лицами, представляющими различные сферы.

Уверен, что Президент Азербайджана даст министрам соответствующие поручения о поддержке бизнесменами инвестирования различных сфер в Пакистане и изучении возможностей в этой области.

- Господин Президент, с первых лет независимости Азербайджана Пакистан поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Нам хотелось бы, чтобы Вы в очередной раз заявили свою позицию в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом.

- Вы верно отметили. Пакистан является одной из стран, которые первыми признали независимость Азербайджана. С самого начала у нас были очень близкие связи с правительством и народом Азербайджана. Мы всегда поддерживали справедливую позицию Азербайджана в связи с нагорно-карабахским конфликтом и готовы постоянно поддерживать Азербайджан в этом вопросе. Мы очень признательны народу и государству Азербайджана за постоянную поддержку позиции Пакистана в вопросе Джамму и Кашмира и очень рады этому.

- Довольны ли Вы уровнем сотрудничества в международных организациях?

- Да, я считаю, что в большинстве международных вопросов наши мнения, можно сказать, совпадают. Я всегда видел, что в таких структурах, как Организация Объединенных Наций, Организация Исламского Сотрудничества и других подобных структурах между нашими странами существуют взаимопонимание и сотрудничество. В большинстве международных вопросов Азербайджан и Пакистан выступают с одной и той же позиции, поддерживают друг друга. Это факт.

- Фонд Гейдара Алиева осуществляет в Пакистане ряд гуманитарных проектов. Что Вы можете сказать о перспективах сотрудничества с Фондом?

- Мы благодарны за огромную помощь, оказанную Фондом Гейдара Алиева во главе с первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой в ходе произошедших в Пакистане землетрясения в 2005 году и наводнения в 2011 году. Фонд построил учебные заведения в Музаффарабаде и Свободном Кашмире. Считаю, что Фонд Гейдара Алиева всегда готов оказывать помощь пакистанскому народу, в частности - жертвам стихийных бедствий. Это вытекает из национального духа первой леди Азербайджана, которая всегда поддерживает Пакистан. Я думаю, что сотрудничество в этой области будет продолжаться и в дальнейшем, и мы, Иншаллах, с помощью Фонда Гейдара Алиева станем свидетелями осуществления еще многих проектов в Пакистане.

- В рамках своего визита Вы также посетили Сумгайытский технологический парк. Можно ли использовать возможности этого парка в пакистанской экономике?

- В эти дни мы в очередной раз убедились и стоим на мысли о том, что Пакистан и Азербайджан должны сотрудничать в различных областях. Мы должны использовать опыт друг друга. Азербайджан является самой древней нефтедобывающей страной мира. С разведкой газовых месторождений экономическое значение Азербайджана еще больше возросло. У нас тоже есть опыт в нефтегазовой отрасли. Будучи в Сумгайытском технологическом парке, я узнал, что в Азербайджане производятся современное высоковольтное электрооборудование, кабели, пластиковые трубы, медные и алюминиевые прутки. Фактически, эта технология есть и у нас, однако во имя интересов наших народов и развития нашей промышленности мы можем и должны помогать друг другу. Считаю, что наше сотрудничество позволит добиться еще больших успехов. Помогая друг другу, мы можем сотворить чудеса в будущем.