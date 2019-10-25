Президент Пакистана: Некоторые страны уклоняются от исполнения резолюций ООН

"Сегодня в мире происходит много конфликтов и военных интервенций. Это угроза для мировой безопасности"

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку XVIII саммите Движения неприсоединения заявил президент Пакистана Ариф Альви.

Президент Пакистана отметил, что принуждение используется как инструмент в межгосударственных отношениях.

"Климатические изменения, неравенство, бедность, на подъеме ксенофобия, и в частности исламофобия. Пакистан поддерживает принципы и усилия Движения неприсоединения в борьбе со вмешательством и внешней интервенции и терроризмом", - заявил Ариф Альви.

Он также отметил, что люди в Кашмире подвергаются внешней оккупации на протяжении более 70 лет. "Нарушены их права на самоопределение, утвержденные ООН. Необходимо разрешить этот конфликт мирным путем на основе резолюций ООН. Пакистан полностью осуждает терроризм, необходимы международные усилия для противодействия ему. Также необходимо избегать политизирования этого вопроса. К сожалению, сегодня некоторые страны уклоняются от исполнения резолюций ООН. Долгосрочный мир может наступить только при условии разрешения споров",- заключил он.