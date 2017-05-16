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    Президент Пакистана: Мы поддерживаем расширение сотрудничества с Азербайджаном в политической и оборонной сферах

    Мамнун Хусейн направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент Пакистана Мамнун Хусейн направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше превосходительство.

    От имени правительства и народа Пакистана хотел бы передать Вам самые искренние и добрые пожелания по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами.

    Наши страны связаны друг с другом тесными историческими, религиозными и культурными узами. Пакистан поддерживает расширение этого сотрудничества в политической, культурной, энергетической и оборонной сферах.

    Пакистан привержен принципу регионального мира, координации и интеграции. Совместные усилия в рамках Организации экономического сотрудничества, других региональных и международных форумов помогут нам в достижении этих важных целей.

    Пользуясь этой приятной возможностью, хочу пожелать Вашему превосходительству крепкого здоровья, а народу Азербайджана – устойчивого мира и благосостояния.

    Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении".

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