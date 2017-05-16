Президент Пакистана: Мы поддерживаем расширение сотрудничества с Азербайджаном в политической и оборонной сферах

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент Пакистана Мамнун Хусейн направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени правительства и народа Пакистана хотел бы передать Вам самые искренние и добрые пожелания по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами.
Наши страны связаны друг с другом тесными историческими, религиозными и культурными узами. Пакистан поддерживает расширение этого сотрудничества в политической, культурной, энергетической и оборонной сферах.
Пакистан привержен принципу регионального мира, координации и интеграции. Совместные усилия в рамках Организации экономического сотрудничества, других региональных и международных форумов помогут нам в достижении этих важных целей.
Пользуясь этой приятной возможностью, хочу пожелать Вашему превосходительству крепкого здоровья, а народу Азербайджана – устойчивого мира и благосостояния.
Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении".
News DepartmentАвтор новости
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