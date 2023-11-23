Президент Пакистана: И впредь будем оказывать постоянную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана

Пакистан и впредь будет оказывать постоянную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Пакистан и впредь будет оказывать постоянную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме Ариф Алви сердечно поздравил правительство и народ Азербайджана с Днем Победы:

"Этот знаменательный день напоминает нам о героической борьбе азербайджанского народа за защиту своей Родины. В результате этой стратегической Победы, одержанной благодаря Вашему сильному лидерству, была восстановлена не только территориальная целостность Азербайджанской Республики, но и историческая справедливость. Нынешний праздник имеет особое значение, поскольку Азербайджан восстановил полный контроль над своей законной территорией - Карабахом.

Пакистан и впредь будет оказывать постоянную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Пусть эта Победа сделает необратимыми мир, стабильность, развитие и процветание в регионе!

Надеюсь на совместную работу с Вами по укреплению наших уже многие годы развивающихся по восходящей братских отношений посредством многопланового сотрудничества, с учетом проведенных в последнее время встреч на высшем уровне и контактов между народами.

Ваше превосходительство, прошу принять мое глубочайшее почтение к Вам".