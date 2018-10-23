Президент: Пакистан выступает за развитие сотрудничества с Азербайджаном по всем отраслям

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев встретился с президентом Пакистана Арифом Альви.

Как передает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, в ходе президент Пакистана отметил, что две страны продолжают сотрудничать по всем основным направлениям.

"Мы имеем общие позиции по всем ключевым глобальным и региональным вопросам и поддерживаем друг друга на всех международных площадках, что является доказательством наших братских отношений",- отметил он.

Он также отметил важность роста торгового оборота между странами.

"Увеличение экспорта имеет жизненно важное значение для сокращения дефицита торгового баланса. Создание новых промышленных зон очень важно для расширения промышленности. Промышленные зоны должны создаваться таким образом, чтобы экспортные сектора смогли извлекать выгоду из этого. И все отраслям производствам необходимо предоставить равные возможности",- сказал президент.

Кроме того, президент Ариф Альви подчеркнул необходимость совместной борьбы против терроризма и радикализма.