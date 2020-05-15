Президент ПА ОБСЕ призвал положить конец конфликтам

Необходимо положить конец неурегулированным конфликтам, чтобы достичь всесторонней безопасности в регионе ОБСЕ.

Как сообщает Report об этом президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели заявил в ходе онлайн-конференции "Влияние COVID-19 на конфликты в регионе ОБСЕ".

"Люди в зоне конфликтов живут в опасной ситуации. Существует большой риск возникновения новых угроз, в частности связанных с пандемией коронавируса", - заявил президент ПА ОБСЕ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.