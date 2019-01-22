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    Президент ПА ОБСЕ приветствует решение о прекращении уголовного дела в отношении Мехмана Гусейнова

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Президент ПА ОБСЕ приветствует решение о прекращении следственными органами Азербайджана уголовного дела в отношении Мехмана Гусейнова.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении президента ПА ОБСЕ Георгия Церетели.

    "Я счастлив, что новые обвинения в отношении Гусейнова сняты и он может ожидать своего освобождения в начале марта", - заявил Церетели.

    Президент ПА ОБСЕ отметил, что наблюдал за делом Мехмана Гусейнова и затрагивал этот вопрос в ходе встреч с коллегами из парламента Азербайджана и властями и рад, что президент Ильхам Алиев уделил персональное внимание этому делу.

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