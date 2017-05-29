 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент ПА НАТО: Защита территориальной целостности государств имеет важное значение для НАТО

    Паоло Алли: Территориальная целостность является фундаментальным принципом сотрудничества с НАТО

    Тбилиси. 29 мая. REPORT.AZ/ Территориальная целостность и нерушимость границ государств является для нас одним из самых важных условий.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли на весенней сессии ассамблеи в Тбилиси. Он подчеркнул, что территориальная целостность является фундаментальным принципом сотрудничества с НАТО.

    Паоло Алли затронул реформы, осуществляемые в Вооруженных силах Грузии, отметив, что они играют важную роль в интеграции Грузии в НАТО.

    В своем выступлении он подчеркнул значение повышения расходов НАТО, заявив, что в ближайшее время страны-члены НАТО должны будут платить членский взнос в размере 2% ВВП.

    Затем он коснулся вопросов киберпреступности, борьбы с дезинформацией, продовольствия и климатических изменений, экономической безопасности и пр.

    Затем выступили президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, рассказав о проделанной работе по интеграции Грузии в евроатлантические структуры, усовершенствованию Вооруженных сил.

    На сессии будет принята декларация о "Поддержке евроатлантической интеграции Грузии".

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi