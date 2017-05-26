Президент ПА НАТО: Мы хотим установления мира на Южном Кавказе

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Тбилиси. 26 мая. REPORT.AZ/ "На весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО будет рассмотрен ряд важных вопросов, в том числе, существующие конфликты в Афганистане, Пакистане, Украине, Молдове и других регионах, в центре внимания также будет территориальная целостность государств".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на пресс-конференции, посвященной весенней сессии ПА НАТО, которая начнется сегодня в Тбилиси.

Он отметил, что интеграция в Евроатлантические структуры является одним из основных приоритетов внешней политики его страны: "Проведение весенней сессии ПА НАТО в Тбилиси будет способствовать еще большему ускорению этих процессов".

Президент ПА НАТО Паоло Али отметил значение вопросов, которые будут обсуждаться на сессии, и довел до сведения, что документ, который будет принят, и рекомендации важны для всех стран. Руководитель организации сказал, что происходящие в мире процессы, существующие конфликты серьезно всех беспокоят: "Мы хотим установления мира во всем мире, а также на Южном Кавказе".

Затем он ответил на вопросы, связанные с членством Грузии в НАТО, угрозами в регионе, борьбой с киберпреступностью. Отметим, что с 26 по 29 мая в Тбилиси состоится весенняя сессия ПА НАТО. На сессии также принимает участие группа депутатов во главе с первым заместителем председателя Милли Меджлиса Азербайджана, главой азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Зияфетом Аскеровым.

В состав делегации входят депутаты Сиявуш Новрузов, Малахат Ибрагимгызы и Гудрат Гасангулиев.