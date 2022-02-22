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Президент: Ожидаем от Еревана полного выполнения всех пунктов трехстороннего заявления

Президент: Ожидаем от Еревана полного выполнения всех пунктов трехстороннего заявления "Баку ожидает от Еревана полного выполнения всех пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года".
Внешняя политика
22 февраля 2022 г. 21:52
Президент: Ожидаем от Еревана полного выполнения всех пунктов трехстороннего заявления

"Баку ожидает от Еревана полного выполнения всех пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

"В том числе касающихся вывода всех армянских вооруженных сил с территории Карабаха, а также открытия коммуникаций между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Это является юридическим обязательством армянской стороны", - сказал президент Ильхам Алиев.

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