Президент: Ожидаем от Еревана полного выполнения всех пунктов трехстороннего заявления

"Баку ожидает от Еревана полного выполнения всех пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года".

"Баку ожидает от Еревана полного выполнения всех пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

"В том числе касающихся вывода всех армянских вооруженных сил с территории Карабаха, а также открытия коммуникаций между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Это является юридическим обязательством армянской стороны", - сказал президент Ильхам Алиев.