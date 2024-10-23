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Президент: Отношения с Татарстаном – важная часть межгосударственных отношений России и Азербайджана

Президент: Отношения с Татарстаном – важная часть межгосударственных отношений России и Азербайджана Отношения между Татарстаном и Азербайджаном – это важная часть межгосударственных отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном.
Внешняя политика
23 октября 2024 г. 17:09
Президент: Отношения с Татарстаном – важная часть межгосударственных отношений России и Азербайджана

Отношения между Татарстаном и Азербайджаном – это важная часть межгосударственных отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в Казани.

"Как Вы отметили, президент Российской Федерации совершил государственный визит в августе этого года в Азербайджан. После этого мы встречались. Так что динамика двусторонних отношений очень впечатляющая, в том числе и в двустороннем формате – татарстано-азербайджанских. Поэтому сегодня обсудим. Наши товарищи тоже приехали подготовленными к нашей встречи. Думаю, что в ближайшее время увидим хорошие результаты. Пользуясь случаем, еще раз хочу Вас поздравить и пригласить посетить Азербайджан в любое для Вас удобное время", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Tatarıstan-Azərbaycan münasibətləri Rusiya və Azərbaycanın dövlətlərarası münasibətlərinin mühüm tərkib hissəsidir

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