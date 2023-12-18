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Президент: Отношения с Сербией имеют для нас особое значение

Президент: Отношения с Сербией имеют для нас особое значение Отношения с Сербией, которая является дружественной страной и нашим надежным партнером, имеют для нас особое значение. 
Внешняя политика
18 декабря 2023 г. 17:27
Президент: Отношения с Сербией имеют для нас особое значение

Отношения с Сербией, которая является дружественной страной и нашим надежным партнером, имеют для нас особое значение.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Сербии Александру Вучичу.

"Нас очень радуют нынешний уровень наших основанных на взаимном доверии и поддержке межгосударственных отношений, расширяющееся с каждым днем плодотворное сотрудничество в различных сферах. Активный политический диалог между нами играет важную роль в развитии совместной деятельности. Вам принадлежат большой труд и заслуги в сохранении и повышении на сегодняшний уровень традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Сербией", - говорится в письме.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Serbiya ilə əlaqələrimiz bizim üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır"

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