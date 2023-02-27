Президент: Отношения между Азербайджаном и Россией полноценно развиваются

Отношения между Азербайджаном и Россией полноценно развиваются, решается очень много важных вопросов.

Отношения между Азербайджаном и Россией полноценно развиваются, решается очень много важных вопросов.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Должен сказать, что прошлый год ознаменовался очень динамичным характером наших отношений. Было несколько встреч на уровне президентов, также вы посещали Азербайджан, ваш коллега посещал Россию. Были взаимные визиты председателей правительств и председателей парламентов наших стран, не считая уже визиты других официальных лиц, что говорит о том, что отношения полноценно развиваются, решается очень много важных вопросов, и мы вступаем в нынешний год, я думаю, с хорошим заделом. То, что вы посещаете нас в начале года, также придаст особую динамику нашему взаимодействию и в этом году", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.