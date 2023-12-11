Президент: Отношения между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются во всех сферах

Двусторонние дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются во всех сферах.

Двусторонние дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются во всех сферах.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, принимая делегацию во главе с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Глава государства отметил роль своих регулярных встреч с премьер-министром Грузии, в том числе встречи с Ираклием Гарибашвили в качестве почетного гостя по приглашению президента Азербайджана на саммите СПЕКА, проведенном в Баку, в укреплении наших связей.