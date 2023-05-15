Президент: Отношения Азербайджана с арабскими странами развиваются успешно и всесторонне

Великий лидер внес большой вклад в развитие отношений Азербайджана с арабскими странами, эта политика продолжается и сегодня.

Великий лидер внес большой вклад в развитие отношений Азербайджана с арабскими странами, эта политика продолжается и сегодня.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая президента Арабского парламента Аделя ибн Абдель Рахмана аль-Асуми.

Отметив, что отношения с арабскими странами развиваются успешно и всесторонне, глава государства расценил приглашение на прошлогодний Саммит Лиги арабских государств как показатель высокого уровня наших связей.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил солидарность арабских стран с Азербайджаном и в период оккупации, и во время Второй Карабахской войны, и после нашей Победы, подчеркнул важность принятия в рамках Организации исламского сотрудничества многочисленных резолюций, связанных с агрессией Армении против Азербайджана.