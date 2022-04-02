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Президент: Отношения Азербайджана и Китая развиваются по восходящей

Президент: Отношения Азербайджана и Китая развиваются по восходящей Народы Азербайджана и Китая, имеющие древние и богатые традиции дружбы, еще две тысячи лет назад связывал исторический Шелковый путь. А сегодня мы тесно работаем в рамках этого традиционного маршрута, который уже восстановлен в новом формате.
Внешняя политика
2 апреля 2022 г. 11:23
Президент: Отношения Азербайджана и Китая развиваются по восходящей

Народы Азербайджана и Китая, имеющие древние и богатые традиции дружбы, еще две тысячи лет назад связывал исторический Шелковый путь. А сегодня мы тесно работаем в рамках этого традиционного маршрута, который уже восстановлен в новом формате.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева председателю КНР Си Цзиньпину.

"Отрадно, что за прошедшие тридцать лет азербайджано-китайские отношения, основанные на взаимном доверии, развились по восходящей линии, определены новые направления нашего сотрудничества", - говорится в письме.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan-China relations have developed expotentially
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan-Çin münasibətləri yüksələn xətlə inkişaf edib"

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