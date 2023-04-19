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Президент: Открытие посольства Азербайджана в Израиле - показатель высокого уровня отношений

Президент: Открытие посольства Азербайджана в Израиле - показатель высокого уровня отношений Между Азербайджаном и Израилем существуют хорошие политические связи. Открытие посольства Азербайджана в Израиле является показателем высокого уровня отношений.
Внешняя политика
19 апреля 2023 г. 15:15
Президент: Открытие посольства Азербайджана в Израиле - показатель высокого уровня отношений

Между Азербайджаном и Израилем существуют хорошие политические связи. Открытие посольства Азербайджана в Израиле является показателем высокого уровня отношений.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая министра иностранных дел Израиля, сопредседателя Совместной комиссии Эли Коэна.

Глава государства подчеркнул, что связи между нашими странами основаны на дружбе, взаимном доверии, уважении и поддержке. Отметив расширение повестки дня сотрудничества, глава государства особо подчеркнул деятельность Совместной комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль, выразил надежду на то, что это может способствовать диверсификации связей.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev describes opening of Azerbaijani embassy in Israel as a sign of high level of bilateral relations
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Azərbaycan-İsrail münasibətlərini yüksək qiymətləndirib

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