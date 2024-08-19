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Президент: От тесного взаимодействия между Россией и Азербайджаном во многом зависят стабильность и безопасность всего Южного Кавказа

Президент: От тесного взаимодействия между Россией и Азербайджаном во многом зависят стабильность и безопасность всего Южного Кавказа Президент: От тесного взаимодействия между Россией и Азербайджаном во многом зависят стабильность и безопасность всего Южного Кавказа
Внешняя политика
19 августа 2024 г. 16:36
Президент: От тесного взаимодействия между Россией и Азербайджаном во многом зависят стабильность и безопасность всего Южного Кавказа

От тесного взаимодействия между Россией и Азербайджаном во многом зависят стабильность и безопасность всего Южно-Кавказского региона.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

"…Подробно на встрече в узком формате обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью. После сентября прошлого года в регионе создалась совершенно новая ситуация. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. Естественно, новая ситуация открывает новые возможности для установления прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе. И от тесного взаимодействия между Россией и Азербайджаном во многом зависят стабильность и безопасность всего Южно-Кавказского региона", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President Aliyev: Stability and security in South Caucasus mostly depend on close cooperation between Russia and Azerbaijan

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