Президент: От тесного взаимодействия между Россией и Азербайджаном во многом зависят стабильность и безопасность всего Южного Кавказа

Президент: От тесного взаимодействия между Россией и Азербайджаном во многом зависят стабильность и безопасность всего Южного Кавказа

Президент: От тесного взаимодействия между Россией и Азербайджаном во многом зависят стабильность и безопасность всего Южного Кавказа

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От тесного взаимодействия между Россией и Азербайджаном во многом зависят стабильность и безопасность всего Южно-Кавказского региона. Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. "…Подробно на встрече в узком формате обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью. После сентября прошлого года в регионе создалась совершенно новая ситуация. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. Естественно, новая ситуация открывает новые возможности для установления прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе. И от тесного взаимодействия между Россией и Азербайджаном во многом зависят стабильность и безопасность всего Южно-Кавказского региона", - подчеркнул глава государства. Подпишитесь на наш Telegram канал