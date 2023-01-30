Президент: Основополагающие факторы, связывающие Азербайджан и Венгрию, — это наши общие взгляды на мир

Действительно, Венгрия и Азербайджан являются и стратегическими партнерами, и в то же время близкими дружественными странами. На данный момент нас связывает множество уз. Но я считаю, что основополагающие факторы среди них — это наши общие взгляды на мир.

Действительно, Венгрия и Азербайджан являются и стратегическими партнерами, и в то же время близкими дружественными странами. На данный момент нас связывает множество уз. Но я считаю, что основополагающие факторы среди них — это наши общие взгляды на мир. Это еще больше сближает нас и укрепляет нашу дружбу.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на данном в честь него официальном обеде в Будапеште.

Глава государства отметил: "Такие принципы, как верность национальным традициям и уважение к семейным ценностям, являются нашими жизненными принципами. Наши взгляды на двусторонние отношения совпадают, и мы также с одной и той же призмы оцениваем процессы, происходящие в мире".

Подчеркнув, что уже более десяти лет дружат с премьер-министром Виктором Орбаном, президент Ильхам Алиев сказал, что хотят использовать любую возможность как поговорить, так и в то же время обсудить и решить важные для наших стран вопросы.