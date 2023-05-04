Президент: Организация тюркских государств может и должна стать одним из глобальных силовых центров

Азербайджан проявлял большую активность на протяжении всего периода существования этой Организации тюркских государств, которая ранее имела иное название. Были времена, когда одни страны были более активны, а другие менее активны, но Азербайджан всегда бы

Азербайджан проявлял большую активность на протяжении всего периода существования этой Организации тюркских государств, которая ранее имела иное название. Были времена, когда одни страны были более активны, а другие менее активны, но Азербайджан всегда был одной из важных, значимых стран.

Как передает Report, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Если мы превратим эту организацию в еще более серьезного международного игрока, то, я думаю, от этого выиграют все. У нас обширная география, некоторые страны обладают богатыми природными ресурсами, в том числе энергоресурсами, в некоторых странах есть сильный военный потенциал, и если мы объединим все эти усилия, то, конечно, увидим серьезного игрока в мировом масштабе. Организация может и, думаю, должна стать одним из глобальных силовых центров", - подчеркнул глава государства.