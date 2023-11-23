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Президент: ОИС постоянно и последовательно поддерживал территориальную целостность Азербайджана

Президент: ОИС постоянно и последовательно поддерживал территориальную целостность Азербайджана Организация исламского сотрудничества (ОИС) всегда осуждала 30-летнюю агрессию и оккупационную политику Армении против Азербайджана, постоянно и последовательно поддерживала правовое дело Азербайджана, его территориальную целостность как во время Второй К
Внешняя политика
23 ноября 2023 г. 11:23
Президент: ОИС постоянно и последовательно поддерживал территориальную целостность Азербайджана

Организация исламского сотрудничества (ОИС) всегда осуждала 30-летнюю агрессию и оккупационную политику Армении в отношении Азербайджана, постоянно и последовательно поддерживала правое дело Азербайджана, его территориальную целостность как во время Второй Карабахской войны, так и в послевоенный период. В связи с этим выражаем благодарность государствам-членам ОИС.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам 5-й Конференции министров труда государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

"К сожалению, в годы оккупации Арменией были намеренно разрушены, разграблены наши города и села, уничтожены наши культурные и религиозные памятники. Кроме того, Армения установила на оккупированных территориях, по предварительным оценкам, около 1 миллиона мин, совершив здесь урбицид, культуроцид и экоцид. Армяне, совершившие геноцид в отношении культурного наследия нашего народа, разрушили наши мечети, тем самым оскорбив не только наши чувства, но и мусульман всего мира", - отмечается в обращении главы государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "İƏT Azərbaycanın haqq işini, ərazi bütövlüyünü daim və ardıcıl surətdə dəstəkləyib"

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