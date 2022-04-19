Президент: Одной из тем обсуждения с Арменией является вопрос коммуникаций с Нахчываном

Одним из вопросов, который предстоит обсудить с армянской стороной, является вопрос коммуникаций между Нахчыванской Автономной Республикой и остальной территорией Азербайджана.

Одним из вопросов, который предстоит обсудить с армянской стороной, является вопрос коммуникаций между Нахчыванской Автономной Республикой и остальной территорией Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 апреля во время приема делегации во главе со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

"Я имею в виду как железную, так и автомобильную дорогу. В связи с железной дорогой я проинформировал президента Мишеля о том, что мы построили 60 км из 100 километров железной дороги на территории Азербайджана и завершим строительство в следующем году. Но, к сожалению, в Армении они так и не приступили к технико-экономическому обоснованию этой работы, что свидетельствует о задержке процесса.

Что касается автомобильной дороги, то азербайджанская сторона ведет активные строительные работы, и большая часть дороги уже построена. Мы также надеемся, что, вероятно, до конца следующего года мы доведем автомагистраль до границы с Арменией. Но, к сожалению, во время брюссельской встречи премьер-министр Армении не указал географические координаты. Я поднял этот вопрос на встрече 4 февраля посредством видеоконференции, но ответа не было. 6 апреля я снова попросил предоставить географические координаты дороги, но ответа не было. Надеюсь, что скоро мы их получим", - подчеркнул президент.