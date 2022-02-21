Президент обсудил со спецпредставителем ЕС судьбу без вести пропавших лиц в первой Карабахской войне

21 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе приема делегации Европейского Союза во главе со спецпредставителем по Южному Кавказу Тойво Клааром обсудил вопросы, касающиеся судеб без вести пропавших лиц в первой Карабахской войне и определения мес

21 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе приема делегации Европейского Союза во главе со спецпредставителем по Южному Кавказу Тойво Клааром обсудил вопросы, касающиеся судеб без вести пропавших лиц в первой Карабахской войне и определения мест массовых захоронений.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев, напомнив, что в ходе первой Карабахской войны пропали без вести более четырех тысяч человек, отметил важность конструктивного поведения армянской стороны в вопросах определения судеб без вести пропавших лиц и мест массовых захоронений.