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Президент: Общими усилиями мы должны сделать так, чтобы ОТГ превратилась в центр силы на глобальной арене

Президент: Общими усилиями мы должны сделать так, чтобы ОТГ превратилась в центр силы на глобальной арене У нас братские отношения со всеми странами-членами Организации тюркских государств, и наша политика – усиливать Организацию тюркских государств.
Внешняя политика
14 февраля 2024 г. 18:23
Президент: Общими усилиями мы должны сделать так, чтобы ОТГ превратилась в центр силы на глобальной арене

У нас братские отношения со всеми странами-членами Организации тюркских государств, и наша политика – усиливать Организацию тюркских государств.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 14 февраля на церемонии инаугурации.

"Это большая география, большая территория, большая военная сила, большая экономика, природные ресурсы, транспортные пути, молодое население, растущее население, и мы – народы одного рода, одних корней. Может ли быть единство сильнее этого? Конечно же, нет. Мы должны общими усилиями сделать так, чтобы Организация тюркских государств превратилась в важного актора и центр силы на глобальной арене. Этого мы можем добиться только вместе", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President: ‘We must make joint effort so that the OTS becomes an important actor and power center in the global arena’
Версия на азербайджанском языке Prezident: Müştərək səylərlə elə etməliyik ki, TDT qlobal arenada önəmli aktora və güc mərkəzinə çevrilsin

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