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Президент: Общенациональный лидер не представлял суверенный Азербайджан без Карабаха и города Шуша

Президент: Общенациональный лидер не представлял суверенный Азербайджан без Карабаха и города Шуша Организация таких выставок была полезной с точки зрения восстановления социально-экономической жизни, реализации цели регионального мира и устойчивого развития на освобожденных от оккупации территориях. Несомненно, сегодняшняя выставка создаст значительны
Внешняя политика
19 октября 2023 г. 13:39
Президент: Общенациональный лидер не представлял суверенный Азербайджан без Карабаха и города Шуша

Организация таких выставок была полезной с точки зрения восстановления социально-экономической жизни, реализации цели регионального мира и устойчивого развития на освобожденных от оккупации территориях. Несомненно, сегодняшняя выставка создаст значительные возможности для реализации будущих бизнес-проектов.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев отметил в обращении к участникам 3-й Азербайджанской международной выставки "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" ‒ Rebuild Karabakh.

Подчеркнув, что выставка приходится на период празднования 100-летнего юбилея общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, глава государства отметил, что во все периоды руководства Азербайджаном ему принадлежали неоценимые заслуги в деле обеспечения территориальной целостности и независимого развития нашего государства.

"Общенациональный лидер Гейдар Алиев не представлял суверенный Азербайджан без Карабаха и его короны – города Шуша. Великий лидер приложил особые усилия для культурно-экономического развития этих территорий и постоянного улучшения уровня жизни. В Карабахе и Восточном Зангезуре, которые великий лидер горячо любил, возрождается жизнь. По мере благоустройства городов, сел и поселков исконные хозяева этих земель возвращаются в родные края, чтобы вечно жить в условиях мира", - говорится в обращении.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: National Leader Heydar Aliyev always envisioned a sovereign Azerbaijan only with Karabakh, and its crown jewel, Shusha

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