О нас

Президент обратился к участникам международного форума "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам"

Президент обратился к участникам международного форума "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам" Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам международного форума "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам".
Внешняя политика
15 декабря 2022 г. 13:46
Президент обратился к участникам международного форума Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам международного форума "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам".

Как сообщает Report, в тексте обращения говорится:

"Уважаемые участники форума!

Искренне приветствую вас - участников международного форума "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам", желаю плодотворных дискуссий и полезного сотрудничества в рамках форума.

Азербайджан, известный собственной моделью развития, стал автором концептуальных новшеств, осуществив эффективные и многогранные реформы и в сфере управления и оказания государственных услуг населению.

Одной из таких уникальных инициатив является концепция "ASAN xidmət". Тем самым была создана новая модель оказания услуг, руководствующаяся идеями обеспечения удовлетворенности граждан и прозрачности в оказании услуг государственными органами, предупреждения случаев коррупции, применения инновационных подходов и современных технологий, формирования нового образа мышления в отношениях между государственными служащими и гражданами, и эта модель себя успешно оправдала.

Этот успех отражается как в положительном мнении граждан страны, так и в интересе и отношении, проявляемых на международном уровне. Практика "ASAN xidmət" применяется уже в ряде стран. "ASAN xidmət", который в 2015 году был удостоен премии государственных услуг, а в 2019 году - специальной награды в области развития государственных услуг с применением цифрового управления Организации Объединенных Наций, стал азербайджанским брендом. Создана "Международная ассоциация структур ASAN, оказывающих государственные услуги", совместно с соответствующими международными организациями учреждены премии ASAN в сфере оказания государственных услуг в государствах-членах ИСЕСКО и странах Африки.

Совет ООН по правам человека, приняв резолюцию "Продвижение прав человека и Целей устойчивого развития посредством прозрачного, ответственного и эффективного предоставления государственных услуг", призвал международные организации продвигать успешный опыт "ASAN xidmət".

В декабре 2022 года мы отметим 10-летие начала деятельности первого центра "ASAN xidmət". Сегодня различные государственные структуры, а также частные компании оказывают в центрах "ASAN xidmət" - в едином пространстве в целом более 360 услуг.

За период деятельности "ASAN xidmət" обеспечил оказание государственных услуг почти по 60 миллионам обращений. Согласно проведенным опросам, коэффицент удовлетворенности граждан услугами составил 99,8%.

Еще одним новшеством, привнесенным концепцией "ASAN xidmət", стало привлечение к деятельности службы с первого ее дня волонтеров. Своей позитивной энергией и современным мировоззрением они привнесли новое дыхание в сферу оказания услуг гражданам, и таким образом, волонтерское движение в Азербайджане получило широкий размах и в настоящее время демонстрирует свою эффективность во всех сферах общественной жизни.

Надеюсь, что широкий обмен мнениями и продуктивные дискуссии, которые состоятся на форуме, внесут вклад в достижение устойчивых и инновационных государственных услуг".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President Aliyev addresses participants of international forum held in Baku
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Bakıda keçirilən beynəlxalq forumun iştirakçılarına müraciət edib

Самое важное

Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Обсуждены вопросы военного сотрудничества Азербайджана с Кореей
ФотоОбсуждены вопросы военного сотрудничества Азербайджана с Кореей
15 декабря 2022 г. 13:13
Стали известны подробности тяжелого ДТП в Сиязанском районе 
ФотоСтали известны подробности тяжелого ДТП в Сиязанском районе 
15 декабря 2022 г. 12:14
Армяне обстреляли Кяльбаджар, Лачын и Ходжавенд
Армяне обстреляли Кяльбаджар, Лачын и Ходжавенд
15 декабря 2022 г. 10:28
Подписаны документы между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном
ФотоПодписаны документы между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном
14 декабря 2022 г. 15:32
Ильхам Алиев встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом
Ильхам Алиев встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом
14 декабря 2022 г. 15:03
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов в следующем году
Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов в следующем году
14 декабря 2022 г. 11:03
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
14 декабря 2022 г. 10:25
К акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди подключаются все больше участников
К акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди подключаются все больше участников
14 декабря 2022 г. 10:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi