Президент обратился к участникам международного форума "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам международного форума "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам международного форума "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам".

Как сообщает Report, в тексте обращения говорится:

"Уважаемые участники форума!

Искренне приветствую вас - участников международного форума "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам", желаю плодотворных дискуссий и полезного сотрудничества в рамках форума.

Азербайджан, известный собственной моделью развития, стал автором концептуальных новшеств, осуществив эффективные и многогранные реформы и в сфере управления и оказания государственных услуг населению.

Одной из таких уникальных инициатив является концепция "ASAN xidmət". Тем самым была создана новая модель оказания услуг, руководствующаяся идеями обеспечения удовлетворенности граждан и прозрачности в оказании услуг государственными органами, предупреждения случаев коррупции, применения инновационных подходов и современных технологий, формирования нового образа мышления в отношениях между государственными служащими и гражданами, и эта модель себя успешно оправдала.

Этот успех отражается как в положительном мнении граждан страны, так и в интересе и отношении, проявляемых на международном уровне. Практика "ASAN xidmət" применяется уже в ряде стран. "ASAN xidmət", который в 2015 году был удостоен премии государственных услуг, а в 2019 году - специальной награды в области развития государственных услуг с применением цифрового управления Организации Объединенных Наций, стал азербайджанским брендом. Создана "Международная ассоциация структур ASAN, оказывающих государственные услуги", совместно с соответствующими международными организациями учреждены премии ASAN в сфере оказания государственных услуг в государствах-членах ИСЕСКО и странах Африки.

Совет ООН по правам человека, приняв резолюцию "Продвижение прав человека и Целей устойчивого развития посредством прозрачного, ответственного и эффективного предоставления государственных услуг", призвал международные организации продвигать успешный опыт "ASAN xidmət".

В декабре 2022 года мы отметим 10-летие начала деятельности первого центра "ASAN xidmət". Сегодня различные государственные структуры, а также частные компании оказывают в центрах "ASAN xidmət" - в едином пространстве в целом более 360 услуг.

За период деятельности "ASAN xidmət" обеспечил оказание государственных услуг почти по 60 миллионам обращений. Согласно проведенным опросам, коэффицент удовлетворенности граждан услугами составил 99,8%.

Еще одним новшеством, привнесенным концепцией "ASAN xidmət", стало привлечение к деятельности службы с первого ее дня волонтеров. Своей позитивной энергией и современным мировоззрением они привнесли новое дыхание в сферу оказания услуг гражданам, и таким образом, волонтерское движение в Азербайджане получило широкий размах и в настоящее время демонстрирует свою эффективность во всех сферах общественной жизни.

Надеюсь, что широкий обмен мнениями и продуктивные дискуссии, которые состоятся на форуме, внесут вклад в достижение устойчивых и инновационных государственных услуг".