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Президент обратился к участникам 4-й Азербайджанской международной оборонной выставки

Президент обратился к участникам 4-й Азербайджанской международной оборонной выставки Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам открывшейся в Бакинском Экспо Центре четвертой Азербайджанской международной оборонной выставки «ADEX-2022», сообщает Report.
Внешняя политика
6 сентября 2022 г. 10:12
Президент обратился к участникам 4-й Азербайджанской международной оборонной выставки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам открывшейся в Бакинском Экспо Центре четвертой Азербайджанской международной оборонной выставки «ADEX-2022», сообщает Report.

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Версия на английском языке President addresses participants of 4th Azerbaijan International Defense Exhibition
Версия на азербайджанском языке Prezident 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisinin iştirakçılarına müraciət edib

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