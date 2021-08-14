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Президент: Оборонная промышленность Турции развивается очень быстро, и мы получаем и будем получать пользу от этого

Президент: Оборонная промышленность Турции развивается очень быстро, и мы получаем и будем получать пользу от этого "Очень большую и положительную роль сыграли решительные заявления моего дорогого Брата Реджепа Тайипа Эрдогана с первых часов Второй Карабахской войны. Он сказал, что Турция рядом с Азербайджаном, оказывает и будет оказывать политическую и моральную подде
Внешняя политика
14 августа 2021 г. 22:35
Президент: Оборонная промышленность Турции развивается очень быстро, и мы получаем и будем получать пользу от этого

"Очень большую и положительную роль сыграли решительные заявления моего дорогого Брата Реджепа Тайипа Эрдогана с первых часов Второй Карабахской войны. Он сказал, что Турция рядом с Азербайджаном, оказывает и будет оказывать политическую и моральную поддержку правому делу Азербайджана. Это имело очень большое значение, потому что удержало многих от вмешательства в вопрос. Невозможно было знать, как поведут себя некоторые страны".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу CNN Turk сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства отметил: "Политическая позиция, демонстрируемая некоторыми странами в период Второй Карабахской войны, показывает, что они были на стороне Армении. Они были на стороне злых сил, оккупантов, тиранов, варваров. Никакие разъяснения, никакое основанное на логике слово не влияли на их позицию. Они не хотели видеть реальную действительность и обвиняли нас, словно мы оккупанты. А я говорил, что мы ведем войну на своей земле. Такое право нам дает Устав ООН. Каждая страна может защищать себя и такое право дано Организацией Объединенных Наций. Но, несмотря на это, против нас велась очень грязная клеветническая кампания. Мы знаем, кто стоял за этим. Поэтому заявления Президента и других высокопоставленных лиц Турции – министров обороны, иностранных дел, председателя парламента, конечно, многих удержали. Разумеется, приобретенные у Турции современные вооружения, включая «Байрактары», во многом облегчили наше дело и стали причиной того, что человеческих жертв было не много. Потому что, если бы этого вооружения у нас не было, то, конечно, нам было бы труднее, было бы больше шехидов, это несомненно. Но мы закупили у Турции не только ударные БПЛА, но и другое вооружение – системы «гасырга», военные машины, «кобры». То есть, есть много видов оружия, и этот процесс продолжается. Машаллах, оборонная промышленность Турции развивается очень быстро, и мы, конечно, получаем и будем получать пользу от этого".

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Версия на английском языке President: Turkey's defense industry is developing very fast, and we also benefit and will benefit from it
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Türkiyənin müdafiə sənayesi çox sürətlə inkişaf edir, biz də bundan faydalanırıq və faydalanacağıq"

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