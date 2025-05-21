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Президент: Обеспечение возвращения западных азербайджанцев на исконные земли - важное условие для мира в регионе

Президент: Обеспечение возвращения западных азербайджанцев на исконные земли - важное условие для мира в регионе Президент: Обеспечение возвращения западных азербайджанцев на исконные земли - важное условие для мира в регионе
Внешняя политика
21 мая 2025 г. 11:51
Президент: Обеспечение возвращения западных азербайджанцев на исконные земли - важное условие для мира в регионе

Мирные инициативы Общины Западного Азербайджана, соответствующие международному праву, заслуживают одобрения и поддерживаются мировым сообществом. Обеспечение безопасного и достойного, мирного возвращения западных азербайджанцев на исконные земли является важным условием для установления мира в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему "Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека", проходящей в Анкаре.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Qərbi azərbaycanlıların Ermənistandakı dədə-baba torpaqlarına qayıdışının təmini regionda sülh üçün vacib şərtdir

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