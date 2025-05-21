Президент: Обеспечение возвращения западных азербайджанцев на исконные земли - важное условие для мира в регионе

Президент: Обеспечение возвращения западных азербайджанцев на исконные земли - важное условие для мира в регионе

Мирные инициативы Общины Западного Азербайджана, соответствующие международному праву, заслуживают одобрения и поддерживаются мировым сообществом. Обеспечение безопасного и достойного, мирного возвращения западных азербайджанцев на исконные земли является важным условием для установления мира в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему "Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека", проходящей в Анкаре.