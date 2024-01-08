Президент ОАЭ прибыл с официальным визитом в Азербайджан

8 января президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Заед Аль Нахайян прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщает Report.

8 января президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.