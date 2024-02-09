Президент ОАЭ поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бин Зайд Аль Нахайян поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с уверенной победой на внеочередных президентских выборах, сообщает Report.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила газета Emarat Al Youm.

В публикации говорится: "Поздравляю Президента Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, желаю ему успехов в деятельности во имя дальнейшего развития Азербайджана. Я с нетерпением ожидаю продолжения совместной работы с ним в целях укрепления двусторонних отношений и расширения базы взаимных интересов на благо наших стран и народов".