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Президент ОАЭ поздравил президента Ильхама Алиева 

Президент ОАЭ поздравил президента Ильхама Алиева  Президент Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бин Зайд Аль Нахайян поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с уверенной победой на внеочередных президентских выборах, сообщает Report.
Внешняя политика
9 февраля 2024 г. 14:06
Президент ОАЭ поздравил президента Ильхама Алиева 

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила газета Emarat Al Youm.

В публикации говорится: "Поздравляю Президента Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, желаю ему успехов в деятельности во имя дальнейшего развития Азербайджана. Я с нетерпением ожидаю продолжения совместной работы с ним в целях укрепления двусторонних отношений и расширения базы взаимных интересов на благо наших стран и народов".

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Версия на азербайджанском языке BƏƏ Prezidenti İlham Əliyevi seçkilərdə inamlı qələbəsi münasibətilə təbrik edib

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