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    Президент ОАЭ поздравил Президента Ильхама Алиева

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент Государства Объединенные Арабские Эмираты Xалифа ибн Зайд Аль Нахайян поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.

    Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

    "Уважаемый господин Президент.

    Передаю Вам и дружественному азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики и прошу Вас передать Вашему народу, что народ Объединенных Арабских Эмиратов испытывает чувство большой гордости в связи с этим.

    По случаю знаменательного праздника желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, постоянных успехов, а дружественному азербайджанскому народу – благ и счастья.

    Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вашему превосходительству большое уважение и почтение".

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