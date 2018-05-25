Президент ОАЭ поздравил Президента Ильхама Алиева

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент Государства Объединенные Арабские Эмираты Xалифа ибн Зайд Аль Нахайян поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вам и дружественному азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики и прошу Вас передать Вашему народу, что народ Объединенных Арабских Эмиратов испытывает чувство большой гордости в связи с этим.

По случаю знаменательного праздника желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, постоянных успехов, а дружественному азербайджанскому народу – благ и счастья.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вашему превосходительству большое уважение и почтение".