    Президент ОАЭ поздравил Ильхама Алиева с присуждением Премии Герники за мир и примирение

    Президент ОАЭ Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с присуждением ему "Премии Герники за мир и примирение" за его усилия, направленные на достижение мира и продвижение диалога между Азербайджаном и Арменией.

    Как передает Report, об этом было заявлено на встрече президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с делегацией во главе с государственным министром Министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Саидом бен Мубараком Аль-Хаджери.

    Выразив признательность за прием, Саид бен Мубарак Аль-Хаджери передал главе нашего государства приветствия президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

    Поблагодарив за поздравления, президент Ильхам Алиев напомнил о присуждении ему "Премии Заида за человеческое братство", продвигающей гуманитарное наследие и ценности основателя Объединенных Арабских Эмиратов, бывшего президента Шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна, и попросил гостя еще раз передать его признательность президенту Объединенных Арабских Эмиратов за это.

    BƏƏ Prezidenti İlham Əliyevi "Sülh və Barışıq üçün Gernika mükafatı"na layiq görülməsi münasibətilə təbrik edib

