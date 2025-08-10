О нас

Президент ОАЭ поздравил Ильхама Алиева с достигнутыми в США результатами

Президент ОАЭ поздравил Ильхама Алиева с достигнутыми в США результатами Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым поздравил его с результатами, достигнутыми в рамках рабочего визита главы нашего государства в США.
Внешняя политика
10 августа 2025 г. 20:09
Президент ОАЭ поздравил Ильхама Алиева с достигнутыми в США результатами

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым поздравил его с результатами, достигнутыми в рамках рабочего визита главы нашего государства в США.

Как сообщает Report, в ходе беседы было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и ОАЭ носят дружественный и братский характер. С удовлетворением были отмечены последний визит главы нашего государства в ОАЭ и его встреча с президентом шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Также было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ в энергетической сфере, в том числе в области возобновляемой энергетики, состоялся обмен мнениями о взаимных инвестициях.

Глава нашего государства пригласил президента Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна посетить с визитом Азербайджан. Приглашение было с удовлетворением принято.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BƏƏ Prezidenti ABŞ-də əldə olunmuş nəticələrlə əlaqədar İlham Əliyevi təbrik edib

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев не только восстановил территориальную целостность Азербайджана, но и реализовал новую мирную повестку в регионе
Президент Ильхам Алиев не только восстановил территориальную целостность Азербайджана, но и реализовал новую мирную повестку в регионе
10 августа 2025 г. 20:45
Президент Азербайджана позвонил лидеру ОАЭ
Президент Азербайджана позвонил лидеру ОАЭ
10 августа 2025 г. 19:26
Баку и Киев осудили авиаудары России по нефтебазе азербайджанской SOCAR
Баку и Киев осудили авиаудары России по нефтебазе азербайджанской SOCAR
10 августа 2025 г. 16:53
Президент Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу
Президент Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу
10 августа 2025 г. 16:46
Владимир Зеленский позвонил Ильхаму Алиеву
Владимир Зеленский позвонил Ильхаму Алиеву
10 августа 2025 г. 16:06
Президент Казахстана позвонил лидеру Азербайджана
Президент Казахстана позвонил лидеру Азербайджана
10 августа 2025 г. 15:50
Папа Римский приветствовал подписание Баку и Ереваном декларации о мире
Папа Римский приветствовал подписание Баку и Ереваном декларации о мире
10 августа 2025 г. 14:40
Гендиректор ICESCO: Азербайджан стал ярким примером решимости, способной объединить народы вокруг общих целей
Гендиректор ICESCO: Азербайджан стал ярким примером решимости, способной объединить народы вокруг общих целей
10 августа 2025 г. 14:33
Президент Ильхам Алиев позвонил Гурбангулы Бердымухамедову
Президент Ильхам Алиев позвонил Гурбангулы Бердымухамедову
10 августа 2025 г. 14:15
Гендиректор ICESCO поздравил президента Азербайджана в связи с Вашингтонской декларацией
Гендиректор ICESCO поздравил президента Азербайджана в связи с Вашингтонской декларацией
10 августа 2025 г. 13:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi