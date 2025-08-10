Президент ОАЭ поздравил Ильхама Алиева с достигнутыми в США результатами

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым поздравил его с результатами, достигнутыми в рамках рабочего визита главы нашего государства в США.
Также было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ в энергетической сфере, в том числе в области возобновляемой энергетики, состоялся обмен мнениями о взаимных инвестициях.
Глава нашего государства пригласил президента Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна посетить с визитом Азербайджан. Приглашение было с удовлетворением принято.