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Президент ОАЭ: Мы готовы поделиться с Азербайджаном опытом в проведении COP

Президент ОАЭ: Мы готовы поделиться с Азербайджаном опытом в проведении COP Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы поделиться с Азербайджаном опытом в проведении мероприятия COP.
Внешняя политика
9 января 2024 г. 15:18
Президент ОАЭ: Мы готовы поделиться с Азербайджаном опытом в проведении COP

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы поделиться с Азербайджаном опытом в проведении мероприятия COP.

Как сообщает Report, об этом сказал президент ОАЭ Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Президент ОАЭ поздравил Ильхама Алиева в связи с избранием Азербайджана местом проведения мероприятия COP29 в этом году.

"Это, в свою очередь, является свидетельством доверия всего мира к Азербайджану, и я желаю вам успехов по этому случаю. Как мы отметили во время нашей прошлой встречи в Дубае, Азербайджан, конечно же, способен и готов проводить такие престижные мероприятия. Господин президент, как я отметил вчера, считайте, что весь опыт Объединенных Арабских Эмиратов в ваших руках. Мы готовы поделиться с вами своим опытом во всех сферах, особенно по проведению COP29".

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Версия на азербайджанском языке BƏƏ Prezidenti: “COP29-un keçirilməsində öz təcrübəmizi Azərbaycanla bölüşməyə hazırıq”

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