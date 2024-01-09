Президент ОАЭ: Мы готовы поделиться с Азербайджаном опытом в проведении COP

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы поделиться с Азербайджаном опытом в проведении мероприятия COP.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы поделиться с Азербайджаном опытом в проведении мероприятия COP.

Как сообщает Report, об этом сказал президент ОАЭ Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Президент ОАЭ поздравил Ильхама Алиева в связи с избранием Азербайджана местом проведения мероприятия COP29 в этом году.

"Это, в свою очередь, является свидетельством доверия всего мира к Азербайджану, и я желаю вам успехов по этому случаю. Как мы отметили во время нашей прошлой встречи в Дубае, Азербайджан, конечно же, способен и готов проводить такие престижные мероприятия. Господин президент, как я отметил вчера, считайте, что весь опыт Объединенных Арабских Эмиратов в ваших руках. Мы готовы поделиться с вами своим опытом во всех сферах, особенно по проведению COP29".