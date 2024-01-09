Президент ОАЭ: Мы готовы к развитию сотрудничества между двумя странами в различных сферах

Мы в Объединенных Арабских Эмиратах готовы к развитию сотрудничества между двумя странами в различных сферах на благо и во имя процветания двух стран и народов.

Мы в Объединенных Арабских Эмиратах готовы к развитию сотрудничества между двумя странами в различных сферах на благо и во имя процветания двух стран и народов.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

"Как Вы отметили, развитие наших отношений находится на начальном этапе. Мы, в свою очередь, мобилизуем свои усилия для дальнейшего укрепления отношений и наведения новых мостов между нашими странами", - добавил президент Объединенных Арабских Эмиратов.