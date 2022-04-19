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Президент Алиев: Теперь необходимо подтвердить серьезность намерений за столом переговоров

Президент Алиев: Теперь необходимо подтвердить серьезность намерений за столом переговоров 15:48 "В целом, я считаю результаты встречи в Брюсселе положительными. Я сказал об этом общественности 12 апреля. На следующий день премьер-министр Армении открыто говорил о процессе нормализации и принятии Арменией пяти принципов, выдвинутых Азербайджан
Внешняя политика
19 апреля 2022 г. 16:16
Президент Алиев: Теперь необходимо подтвердить серьезность намерений за столом переговоров
Ильхам Алиев

"В целом, я считаю результаты встречи в Брюсселе положительными. Я сказал об этом общественности 12 апреля. На следующий день премьер-министр Армении открыто говорил о процессе нормализации и принятии Арменией пяти принципов, выдвинутых Азербайджаном. Это еще один поворотный момент в процессе".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, принимая делегацию во главе со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

"Теперь, после официальных заявлений с обеих сторон, мы должны подтвердить серьезность своих намерений за столом переговоров. Здесь мы возлагаем большие надежды на усилия Европейского Союза, особенно на президента Шарля Мишеля, который уже активно вовлечен в этот процесс. Он хорошо знаком с ситуацией. Полагаю, что это создает очень многообещающую среду для успешных переговоров", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President on Brussels meeting: "We must prove our seriousness at the table"
Версия на азербайджанском языке Prezident Brüssel görüşü barədə: "İndi ciddiyyətimizi masa üzərində sübuta yetirməliyik"

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