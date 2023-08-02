Президент НПО из Кении: Претензии армянской стороны по Лачынской дороге беспочвенны

Претензии ряда армянских официальных лиц, которые спекулируют и прибегают к политическим манипуляциям относительно Лачынской дороги беспочвенные.

Претензии ряда армянских официальных лиц, которые спекулируют в вопросе Лачынской дороги и используют его для своих политических манипуляций, совершенно беспочвенны.

Как передает Report, об этом заявил президент Организации гражданского общества в составе Консорциума первичных гражданских организаций Кении Элиуд Эмери, один из подписантов совместного заявления иностранных НПО, выражающего протест против препятствия Армении реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество.

Он отметил, что Азербайджан – это многонациональное государство, в котором созданы равные возможности для всех национальных меньшинств, включая армян, проживающих на территории страны. Они могут мирно сосуществовать и работать.

Эмери добавил, что Лачынская дорога находится на суверенной территории Азербайджана, а решение Международного суда от 6 июля еще раз подтвердило, что создание Азербайджаном пропускного пункта на границе является его суверенным и законным правом.

"Предложение азербайджанской стороны использовать дорогу Агдам-Ханкенди для удовлетворения нужд армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, было высоко оценено международными организациями. Президент Совета Европейского Союза господин Шарль Мишель также недавно поддержал использование дороги Агдам-Ханкенди. Международный Комитет Красного Креста также готов использовать этот действующий и очень удобный путь для гуманитарной помощи", - сказал глава НПО.

Международное сообщество, по его мнению, должно знать, что Азербайджан не только не создает блокаду, а, наоборот, предлагает помощь. В свою очередь, Армения является страной, которая более 30 лет удерживает в блокаде Нахчыванскую Автономную Республику и препятствует сухопутному сообщению между ней и остальной частью Азербайджана.