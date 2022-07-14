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Президент: Новая геополитическая реальность на Южном Кавказе создала благоприятную основу для устойчивого мира

Президент: Новая геополитическая реальность на Южном Кавказе создала благоприятную основу для устойчивого мира "Новая геополитическая реальность, сложившаяся на Южном Кавказе, создала благоприятную основу для устойчивого мира и регионального экономического сотрудничества".
Внешняя политика
14 июля 2022 г. 14:27
Президент: Новая геополитическая реальность на Южном Кавказе создала благоприятную основу для устойчивого мира

"Новая геополитическая реальность, сложившаяся на Южном Кавказе, создала благоприятную основу для устойчивого мира и регионального экономического сотрудничества".

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном президенту Франции Эммануэлю Макрону.

"Азербайджан, положивший конец 30-летней оккупации своих земель, хочет перевернуть страницу войны, нормализовать отношения с Арменией и подписать мирный договор. Мы верим, что Франция может внести ценный вклад в подготовку мирного договора между Арменией и Азербайджаном на основе пяти принципов, представленных нами, опираясь на международное право", - подчеркивается в письме.

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Версия на английском языке President: New geopolitical reality created favorable ground for sustainable peace
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Cənubi Qafqazdakı yeni geosiyasi reallıq davamlı sülh və regional iqtisadi əməkdaşlıq üçün əlverişli zəmin yaradıb"

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